為推動臺灣影視產業與歐洲合製資源加速媒合，及提供國內影視製片人掌握國際產業商情，文化內容策進院（文策院）與EAVE歐洲影音製作人聯盟（European Audiovusual Entrepreneurs）合作，共同推動「國際合資合製人才培育計畫」，將在28日義大利烏迪內遠東國際影展（Udine Far East Film Festival）期間共同舉辦「TAICCA Ｘ TIES That Bind 歐亞合製經驗分享」線上論壇，做為該影展之「Focus Asia 」市場展前導活動，今年有多部國片也在此進行歐洲首映。

文策院院長李明哲表示，EAVE除了受歐盟支持，更集結歐洲各國製片人、產業專家、投資人等重要影視產業要角，文策院與EAVE共同推動人才培育計畫，將有助於為臺灣影視市場導入歐洲市場資源與商情，文策院在製作方面「最後一桶金激勵方案」的資金挹注，也提供歐洲與臺灣影視業者更高的合作誘因，促使歐洲影視資方投資臺灣作品，期能增加臺灣作品在歐洲市場的佔比。

EAVE長期推動歐洲與國際合製培訓計畫，其中「Ties That Bind」（下稱 TTB）人才培育計畫以針對歐亞合製為核心，每年在歐亞兩地分別舉辦影視產業國際工作坊。位於亞洲的工作坊，曾於韓國釜山電影節，及新加坡的東南亞電影融資論壇（SAFF）中舉辦，今年11月將在臺灣舉行的「TAICCA SCHOOL X EAVE TTB 製片人工作坊」預計聚焦影視開發、亞洲和歐洲之間的聯合製作、兩地的融資商情與策略、行銷及合製的法律議題，臺灣也將是繼韓國和新加坡後，另一個辦跨國影視製作人才工作坊的亞洲培訓地點。

烏迪內遠東國際影展於6月24日至7月2日舉行，除各類專業活動外，影展期間的電影放映也是各國參與者關注的焦點。今年有多部臺灣電影將於影展進行歐洲首映，包括迅速攻佔臺灣影史票房第6名、入圍台北電影獎7大獎項的《當男人戀愛時》；集結多位實力派演員，上映14天票房即破億的《角頭－浪流連》；勇奪去年金馬獎5項大獎，今年又再度強勢入圍台北電影獎7大獎項的《消失的情人節》，以及摘下去年金馬獎最佳男主角、最佳女配角獎的《親愛的房客》。另外，國寶級大師李行導演的經典代表作，甫由國家電影及視聽中心完成修復的《秋決》，亦將於影展中放映。