泰國7日啟動全國大規模疫苗施打計畫，曼谷卻傳出多家醫院疫苗不夠而必須延後民眾接種時間，導致民怨四起。總理帕拉育今天對此表示歉意，願意負起全部責任。

帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）今天在內閣會議後記者會中說明政府疫苗配送的原則。政府依照各府的人口、感染比例以及登記接種的人數決定配送到各府的疫苗數量；如果疫苗不夠，就要優先讓年長者以及有慢性疾病的民眾接種。

他表示，如果有區域爆發群聚感染疫情，政府會加速該區域高風險族群的疫苗施打，以控制疫情並維持工廠運作，如此一來就可能排擠到一些已經預約接種的民眾。

帕拉育指出，疫苗配送需要一點時間，因為疫苗的生產製造以及品質檢查都要時間，很多國家也面臨一樣的問題。

帕拉育表示，疫苗政策牽涉到好幾個單位，在協調過程中，可能會產生一些誤解。身為總理以及疫情指揮中心的指揮官，在這場抗疫戰爭中是最高的執行者，必須對發生的問題道歉，願意負起所有責任。

泰國從2月底啟動2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗施打計畫，優先讓醫護人員或警消等高風險族群接種。6月7日啟動全國大規模疫苗施打計畫，60歲以上約1170萬民眾及430萬名有心血管疾病、糖尿病、腎臟病、癌症等慢性疾病的民眾是優先施打對象。

儘管帕拉育和公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）在大規模疫苗施打計畫啟動前再三保證疫苗一定會及時到位；但12日和13日，曼谷多個公立和私立醫院紛紛通知已預約在14日起這週打疫苗的民眾必須延後接種日期，因為醫院沒有拿到公共衛生部配發的疫苗。

事件更演變為公共衛生部和曼谷市政府隔空交火，阿努廷指稱是曼谷市政府配送問題，曼谷市政府則表示沒收到公衛部原先承諾的疫苗劑數。

帕拉育領導的政府近來遭到民眾質疑施打疫苗進度緩慢，從2月底到今天有174萬9121人完成疫苗接種，占總人口數約2.64%，離年底要完成70%人口接種的目標還有一段很長的路要走。

目前泰國施打的疫苗有中國製的科興疫苗（Sinovac）和英國的阿斯特捷利康疫苗（AstraZeneca，AZ疫苗），泰國除了直接向阿斯特捷利康購買疫苗外，也洽談代工製作AZ疫苗。

部分民眾對科興疫苗的有效性持保留態度，而AZ疫苗供應進度比預期中緩慢，加上令人困惑的預約制度，都讓泰國民眾怨聲連連。