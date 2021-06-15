新北市警友會中和辦事處主任張慶忠、市議員陳錦錠、財團法人賢清文教基金會執行長張智倫等特別致贈獎金，由分局長李建廣代表收下，感謝警察疫情期間的辛勞。（中和警分局提供）

今（15日）適逢警察節，往年警政署都會舉辦慶祝大會，由總統表揚全國模範警察，今年因疫情取消，各縣市也紛紛停止舉辦警察節慶祝活動。新北市警友會中和辦事處主任張慶忠、市議員陳錦錠、財團法人賢清文教基金會執行長張智倫等特別致贈獎金，由分局長李建廣代表收下，感謝警察疫情期間的辛勞。

張慶忠表示，配合政府防疫措施，停止舉辦110年警察節慶祝活動，為鼓勵警察同仁辛勞付出，特別致贈獎金，盼可以鼓舞士氣，也期勉同仁們防疫期間要照顧好自己，做好防疫措施，繼續為治安、交通努力。

陳錦錠指出，警察工作相當辛苦，時常需站在第一線面臨危險，期盼可以透過此舉，讓警察同仁們感受到警友會的用心，更期盼民眾一起為警察加油。

張智倫提到，疫情期間警察不僅要協助疫調，還要前往市場熱區管制宣導、疫苗施打篩檢站秩序維護等，工作量倍增，適逢警察節要向所有的警察說聲「辛苦了！」

中和警分局表示，日前自主健康管理的單位，於6月9日、6月10日解除，近日開始安排施打疫苗，讓外勤單位同仁，時常身在險境之中，無法確認當下所接觸的人是否為確診個案，作為同仁後盾，將持續積極爭取疫苗施打機會，讓第一線執勤同仁執勤更安全、更有自信，也提升執勤的防護力。