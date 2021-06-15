財新傳媒旗下「我聞」平台引述消息人士透露，遼寧省政府已與中國綜合地產商恒大商討安排國資入股盛京銀行事宜。由於恒大近日屢傳財務危機，而恒大又是盛京銀行最大單一股東，遼寧省此舉是希望降低盛京銀行對恒大的曝險部位，但傳出雙方因某些原因尚未談攏。

報導稱，消息人士透露，由於恒大是盛京銀行的最大股東，持有其總股本逾三成。遼寧省希望藉由國資力量攤薄恒大的持股，改變現在恒大控盤盛京銀行的局面。

早前有報導稱，盛京銀行通過直接或間接管道，向恒大提供逾人民幣（下同）千億元規模的資金。其中盛京透過認購大量恒大債券方式，間接向恒大提供資金，銀保監會正就此展開調查。

2021年以來，恒大集團屢傳資金鏈斷裂消息，據悉中國監管部門已要求主要債權行對恒大債務部位開展壓力測試，子公司恒大地產亦被中誠信列入信用評級觀察名單。

恒大早前發聲明，指與盛京銀行開展的金融業務符合法規，從未出現借款利息晚付、本金逾期歸還的情況。恒大還在上周公布實施庫藏股計劃。