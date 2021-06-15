岡田Robin翔子（左一）曾為前女團「Ciao Bella Cinquetti」團員。（摘自BARKS）

日本59歲名聲優山寺宏一與28歲混血藝人岡田Robin翔子，山寺宏一經常為一流好萊塢男星日文配音，他主要擔任威爾史密斯（Will Smith）、艾迪墨菲(Eddie Murphy) 、金凱瑞（Jim Carrey）、布萊德彼特（Brad Pitt）等影星日配。岡田Robin翔子曾為「Nice Girl Project!」中的女團「The Possible」（後改名為「Ciao Bella Cinquetti」，2018年8月解散）成員。兩人相差31歳。

岡田15日在直播廣播節目中發表了自己的婚事，提到求婚，她表示山寺向她求婚過兩次，其中一次山寺說：「我會盡量活得久一點，請跟我結婚！」

山寺宏一過去曾２度離婚，此為３度結婚，前兩度都是在女方過了40歲後結婚，而一部份評論認為他與歌手玉置浩二（離婚4次）、演員六角精兒（離婚4次）、演員石田純一（離婚3次）一樣喜歡「新鮮貨」，其實是愛年輕的女性，只不過是「有時間區隔的一夫多妻制」。

不過他身為聲優界大哥，還是得到圈內不少祝賀之聲，《鬼滅之刃》聲優花江夏樹聞婚訊後也立即在推特大聲恭賀大前輩結婚。