萬華知名牛肉麵加蚋老爹宣布熄燈，讓不少粉絲錯愕不已。(圖／我是萬華人臉書)

台灣本土疫情嚴峻，三級警戒發布至今也將近一個月，不少店家苦苦支撐，轉行外送甚至賣食材原料，也有店家宣布熄燈。萬華一家知名牛肉麵在臉書宣布結束營業，販售餐具，讓不少當地人訝異不已，直呼最好吃的牛肉麵再也吃不到。

萬華知名牛肉麵店「加蚋老爹」開業2年多，已經吸引無數粉絲，多次登上部落客推薦名單，受到當地民眾喜愛，Google評價更是高達4.3顆星，對於客人的指教也都用心一一回覆。未料老闆日前在臉書社團《我是萬華人》宣布結束營業，開放出售瓷器。

老闆強調，受到疫情影響，要選購餐具需先預約，並且一次只開放一組人入內選購，也必須實聯制與酒精消毒才能入店。

消息傳出後，許多萬華人不捨，紛紛留言：「很用心的一間店，從裝潢到食物都很用心，沒想到老闆要退出江湖了」、「辛苦老板了，又一個撐不下去的，可惜」、「這家是我吃過最好吃的牛肉麵，太難過了」、「水餃超好吃，老老闆人也很好，居然要熄燈了」、「不會吧，我列入清單要去朝聖的說」、「我還沒吃夠啊」、「怎麼會這樣，無法接受」、「真的太可惜了」、「又一家美味的店倒了...」。