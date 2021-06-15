藝人賈永婕號召企業界朋友募資到7000多萬，捐出252台「救命神器」HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統），幫助第一線的醫護人員，但蔡政府反應卻慢半拍引爆民怨，甚至連蔡英文的臉書都被灌爆。輿情網站《網路溫度計》指出，該事件發生後，蔡總統臉書粉專的好感度跌到了近一個月以來的谷底，

《網路溫度》計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》在5月15日至6月16日間，針對蔡英文的臉書粉專統計調查，並發現蔡英文網路聲量高峰都與疫情和疫苗有關，在這一個月內，蔡英文的網路聲量的第一次高峰出現在5月18日，當時因為連續停電和疫情爆發，不少人湧入蔡英文臉書批評；第二次高峰則是5月29日蔡英文出面澄清高端炒股疑雲；而第三次高峰則是日前台南市長黃偉哲小編誤留言「粽盼親離」引發討論。

《網路溫度計》更分析指出，賈永婕宣布捐助「救命神器」，引發網友熱議，並和蔡政府的效率做比較之後，6月13日蔡英文臉書粉專好感度創下近一個月來新低，正負情緒比率(P/N 比)僅為0.3，甚至比先前高端股票跌停，以及宣布採購國產疫苗等事件發生時更低。

同時，《網路溫度計》也發現，端午連假期間，關於蔡英文臉書粉專的熱門關鍵字，當中，民眾討論度最高的是「疫苗」，其他如疫情、AZ、施打等字詞也都有出現，甚至連賈永婕的名字也出現在熱門關鍵字中。