高端疫苗近期股價有如洗三溫暖，先是從高峰連吞6根跌停，接著又翻身4根漲停板，今天更是開盤先跳漲停板303元，隨後翻黑到跌停價248元，之後又翻紅，終場收在283元。如此「妖股」般的表現，引發炒股、圖利質疑聲浪。高檢署認為，依高端疫苗公司登記處所，士林地檢署具有管轄權，已指示士檢依《證券交易法》展開調查，士檢證實已分「他」字案，指派專責檢察官進行調查。

今天（15日）是端午連假結束後首個交易日，高端疫苗股價再度出現戲劇性演出，開盤以303元的第4根漲停開出後，9點20分漲停打開，股價翻跌至258元，到了9點40分，股價更被殺到跌停，來到248元，大跌27.5元；11點過後，股價由黑翻紅，終場翻紅收在283元，上漲7.5元。

觀察高端疫苗股價，在半年前每股91元，到5月間漲到高峰417元，2月28日小跌收在389元後，高端疫苗在31日發布重訊，表示已與疾管署簽訂500萬劑疫苗採購合約，隔天開始，高端股價連拉6根跌停，期間，總統蔡英文出面澄清政府官員沒有炒股問題，但股價仍狂跌。

高端股價跌到7日的207元，幾乎腰斬，到了8、9日接連2根漲停，高端接著宣布10日暫停交易，揭曉疫苗二期解盲結果，顯示疫苗「安全性與耐受性良好」的成功訊息，11日開盤再漲停，端午連假後，15日開盤直攻漲停，但不到半小時又跳水跌停，隨後打開翻紅，終場收在283元，單日漲幅2.72%。

高檢署認為高端股價劇烈波動，擔心有人事先得知消息，進而炒作股價，已指示士林地檢署立案調查。

士檢表示，將調查在解盲結果「消息明確前」是否有公司內部人員事先得知，導致買賣股票消息不對等，若有人得知消息後又買賣股票，將違反《證券交易法》內線交易。士檢表示，現已接獲高檢署指示，暫分他字案調查，若犯罪事證明確將改分「偵」字案，調查被告涉案程度。