李康生（左）在片中飾演黑道老大。（禾力文創提供）

金馬影帝李康生主演國片《山中森林》因疫情影響，停工至今已1個月，他嚴謹防疫，深居山中的家，幾乎足不出戶。日前端午節連假，該片導演姜寧日前帶著自家包的粽子和防疫口罩探訪，2人碰面過程緊戴口罩，並保持社交距離，李康生表示：「這幾天雖然疫情有緩和的跡象，但大家不要掉以輕心。」

李康生透露，這期間都乖乖居家，偶與導演姜寧通話，不過在家也沒閒著，天天運動，保持體態，避免身材走樣。他笑道，唯一最大的改變就是頭髮長了。不過正巧他因配合電影出獄劇情先了剃頭，現在頭髮留長，剛好接續復工後的角色模樣，「這大概是停工唯一的好處」。

李康生先前主演的另1部作品《雪雲》則傳來入選法國坎城影展短片競賽單元。該片由蔡明亮監製、大陸導演鄔浪執導，是李康生繼《臉》、《你那邊幾點》、《洞》後，與好搭檔蔡明亮第4度入選坎城影展，不過礙於疫情，目前2人皆無出席計畫。