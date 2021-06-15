外資終結連4賣後，再度出現連3日買超，15日買超近143億元，總計3日來合計買超432億元，而向來趁外資加碼時逢高調節的八大官股券商，不意外地也大賣超62億元，累計連3日賣超102億元；而15日單日鎖定陽明（2609）、長榮（2603）漲停及強彈的台積電（2330）等，賣超都在10億元以上。

據統計，官股券商15日賣超陽明14億餘元最多，再來是長榮13億餘元，以及台積電的10億餘元，國巨近10億元，晶技、昇佳電子、萬海、聯詠、元太、聯電、天鈺、飛宏、京鼎、世界、瑞昱、聯發科、緯穎、台達電等，都賣超1～4億元以上，合計上述18檔個股，都是官股賣超逾億元的上市櫃個股。

而依然受到關注的是，高端疫苗15日先拉出第四根漲停後再殺到跌停，最後收小漲2.72％，其大股東基也也是從跌停拉升至下跌6.47％，均獲得官股券商小幅買超3,000多萬元。