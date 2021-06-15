為落實輕重症分流、避免醫療量能不足，並即時協助病情急速惡化的新冠肺炎個案就醫，台南市6月開始針對被匡列居家隔離者發放脈搏血氧機，讓居家隔離者透過每日量測3次以上並記錄血氧濃度方式，監測自身血氧濃度是否維持在94％以上，若血氧濃度低於94％，衛生局就會即時通報送醫，截至6月15日止共13名居家隔離個案，血氧濃度皆在96％至99％之間。

台南市長黃偉哲指出，中央配發400具血氧機，都已經全數配發給所有居家隔離的或集中檢疫所隔離的人，請他們每天固定量測自己的血氧，方便能夠讓醫護人員隨時監控身體的狀況，避免出現所謂「隱形缺氧」的狀況。

台南市衛生局指出，國內多名新冠肺炎輕症患者於集中檢疫所、防疫旅館或在家隔離數日後出現低血氧卻不自知，中央流行疫情指揮中心近日緊急採購血氧儀並配送至各縣市，讓縣市衛生局提供給居家隔離者使用；正常血氧含量為95％至100％，低於94％ 的居家隔離個案，須立即通報衛生局送醫。

衛生局強調，透過居家隔離者自我監測血氧濃度，把醫院量能保留給重症患者並縮短住院及重症住院時間，避免新冠肺炎患者等不到醫院床位。