導演哈都裘德（左）日前戴黑口罩上台領柏林金熊獎，右為女製片。（海鵬提供）

柏林影展也湧現久違人潮。（海鵬提供）

2021年柏林影展由於疫情影響，首度調整2期舉辦，第1階段於今年3月以線上進行，第2階段正在舉行中。由於當地疫情趨緩，包含金熊獎得主《倒楣性愛和瘋狂A片》導演哈都裘德（Radu Jude）等獲獎者幾乎都出席領獎，影展也湧現久違人潮，樂得當地影人興奮直呼：「電影回來了！」

德國電影院自去年11月2日起關閉，直到最近才允許戶外放映。頒獎典禮也首度以露天方式登場，14日於柏林博物館島舉行，一口氣頒發10座大獎。除了頒獎之外，今年柏林影展將溫暖天氣、沙灘椅、星空與電影結合，打破71年來成規，破天荒展開為期12天的「柏林夏日特映」實體影展。

影展自主要舉辦場地博物館島向外延伸，包括夏洛滕堡宮等16處柏林知名地標都囊括在內，並以露天電影院方式進行126部影展片放映，前所未見的活動規格除讓觀眾趨之若鶩，也廣獲影展及媒體的矚目。特別的是，本屆柏林影展將於6月20日結束時「加贈」頒發觀眾票選獎。