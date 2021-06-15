日本贈台124萬劑AZ疫苗，於15日開始在全台各縣市為高齡長者施打，不過疫苗施打首日，六都市長在疫苗施打的網路討論熱度誰最高？據「TPOC台灣議題研究中心」統計今日網路聲量發現，高雄市長陳其邁以6884筆討論，佔六都總聲量46.4%，奪下話題王。其次是台北市長柯文哲(33.3%)以及桃園市長鄭文燦(11.7%)。

高雄市長陳其邁。(圖/本報資料照片)

台北市長柯文哲。(圖/本報資料照)

《TPOC台灣議題研究中心》透過「QuickseeK快析輿情資料庫」，分析六都的長者疫苗施打聲量，「高雄」以6884筆，46.4%奪下話題王寶座，其次是台北4933筆居次，佔33.3%。以及桃園1732筆佔11.7%。新北市長侯友宜也獲得613筆、佔4.1%，台南市長黃偉哲為340筆，佔2.3%。台中市長盧秀燕則為331筆，佔2.2%。

桃園市長鄭文燦。(圖/本報資料照)

台中市長盧秀燕。(圖/本報資料照)

「QuickseeK快析輿情資料庫」指出，此次高雄市採取「宇美町式」施打方式，事先成功計算「數學」問題對於施打名單超前部屬，再加上，疫苗施打現場小提琴演奏成功掀起話題討論。

「QuickseeK快析輿情資料庫」，15日貼出六都市長網路聲量。(圖/翻攝自「QuickseeK快析輿情資料庫」臉書)

「QuickseeK快析輿情資料庫」也坦言，疫苗首日開打，各縣市政府難免手忙腳亂，尤其是老人家在烈日下等待更是一種煎熬，也期待明天這種排隊、爬樓梯施打疫苗的亂象能夠有效改善。