司法院人事審議委員會15日通過多項人事案，司法院現任副祕書長葉麗調任懲戒法院法官，另地方法院首長級的調動有3位，分別是司法院廳長李國增調任桃園地院院長、彰化地院院長邱志平調任台中地院院長、台中高分院調辦事法官陳毓秀調任彰化地院院長。

其餘人事異動如下：

最高法院法官袁靜文、許錦印等2人調任同院庭長

邱瑞祥調任最高法院法官

蕭胤瑮、方彬彬、李釱任、林麗玲、林海祥、周盈文、錢建榮、許秀芬、莊松泉等9人調最高法院辦理審判事務，至2024年司法官學院司法官班第63期分發前1日止

洪慕芳、侯志融等2人調任最高行政法院辦理審判事務，至2024年司法官學院司法官班第63期分發前1日止

李媛媛調任高等法院庭長、楊真明調任台中高分院庭長、高愈杰調任台北高等行政法院庭長

楊皓清、程怡怡、施育傑、陸怡璇等4人調派司法院辦事

推選最高法院法官李寶堂、高等法院法官紀文惠、新北地院法官曹惠玲、國立台灣大學法律學院副院長王皇玉等4人為「司法院裁判書類審查委員會」委員

推選最高行政法院法官蕭惠芳、台南高分院法官蔡川富、高雄地院法官李承曄、國立台灣大學國家發展研究所教授劉靜怡等4人為「司法院庭長任期審查委員會」委員

推選最高行政法院法官蕭惠芳、國立台北大學法律學系教授林超駿等2人，為「司法院職務評定再復核委員會」委員