今年於英國舉行的G7峰會13日閉幕，會後發表的公報提及大陸相關議題，並首次提及台海問題，為美國總統拜登首度在外交場合要求盟友在陸美之間展現號召力。Raymond James華盛頓政策分析師Ed Mills指出，在拜登帶領下的美國，只會與大陸關係愈來愈緊繃，走上全面對抗之路。

據Yahoo Finance報導，Ed Mills指出，美國基本上已將資本市場武器化，面對於大陸之間的競爭只會愈加激烈。Ed Mills表示，未來全球是否會變成陸美2大經濟體脫鉤以及進入新一場冷戰，最近多了更多這些議題的討論，Raymond James預期北京當局會針對美國的行動展開報復。

美國聯準會(FED)5月6日發布《金融穩定報告》，涵蓋經紀商、專業投資人以及諮商顧問等24位專認為，陸美關係將是未來12~18個月的美國金融系統面對衝擊的可能之一。歐亞集團(Eurasia Group)今年初發布的2021年風險評估，陸美關係惡化將是隱憂之一。

北大西洋公約組織(NATO)秘書長Jens Stoltenberg表示，美國以及盟友都理解到，大陸的軍事能力在大量投資以及脅迫性，已經對北約的安全有重要關聯，做為一個軍事同盟，北約會有一致性的回應。