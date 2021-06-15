台灣本土疫情持續延燒，急需大量疫苗對抗疫情，日前日本向台灣捐贈了124萬劑AZ疫苗以解燃眉之急，此外先前美國3位參議員旋風式訪台時，也表示美國將向台灣提供75萬劑疫苗。不過，前立委林濁水分析美日送來及時雨的背後，並非是靠總統及大小官員的「國際私誼」，並感嘆「巨嬰思想」成為主流。

林濁水15日凌晨在臉書上表示，找不到疫苗的恐慌中，為何美日突然送來及時雨？有「內幕消息」連環爆，指主角有總統、大小官員，全靠他們個人「國際私誼」克服了國際政治不利的大局而救了台灣！

但是，林濁水認為，有太多例子早說明決定台灣處境的是國際大局，無關領䄂國際「私誼」，他並指出，從釣魚台協議到美日送疫苗的種種自嗨、神秘內幕爆料，說明巨嬰思想成主流，台灣政媒界的格局器識和理解大勢的能力令人驚嘆。

此外，繼日前向台灣提供124萬劑AZ疫苗之後，日本外相茂木敏充今天宣布，明天將對越南提供約100萬劑AZ疫苗，另研擬後續追加提供疫苗給台灣與越南。至於追加提供台灣與越南疫苗，茂木指出，將會是透過新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）提供疫苗。外交部感謝日本政府表示將研議再次對台灣提供協助，我方會持續與日方保持緊密溝通，期盼疫苗能夠儘快順利抵達台灣。