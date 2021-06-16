勞工紓困貸款今（15日）開跑，已於上午9時開始申辦，每位民眾最多可貸10萬元，限額50萬名，但有網友唉嘆，表示他與銀行無來往紀錄，已經跑了4家銀行，沒一個過的，連身邊朋友都說沒去年容易申辦；貼文曝光後，有網友表示，「信用紀錄一片空白，銀行最怕小白兔（意旨信用空白），沒有信用評比可參考」。

勞工紓困貸款提供給每人最多50萬的額度，貸款期限為3年、利率1.845%，且此次勞工紓困貸款名額僅50萬名，將優先給所得低於50萬的民眾申請。

網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，由於去年紓困貸款又不還錢的人，搞得今年紓困貸款門檻提高，就連銀行放貸也變比較小心；原PO稱，「他沒有銀行往來紀錄，信用紀錄空白，跑了4家銀行，沒一家有過」，甚至連身邊朋友都說今年沒有去年來的好辦。

原PO引述朋友說法，去年一堆欠紓困貸款不還，今年銀行更加小心，否則去年紓困貸款的呆帳，再加上今年的，銀行會吃不消。

貼文一出後，引來大批網友憤慨不已，「利息那麼低還不還！」、「才10萬搞到信用破產，何必呢」、「沒錯，那些老鼠屎害了一堆人」、「有本事跟銀行借，就要有能力償還」、「現在不還，以後還是要還，以為政府的錢可以白白讓你拿走嗎」。

此外，還有一名在銀行從業6年的資深行員認為審核不會過的原因，主要是因為原PO是小白，肯定沒薪轉、信用卡，所以跟別人沒有關係；底下留言也都表示，「信用紀錄一片空白，銀行最怕小白兔了，沒有信用評比可以參考」、「信用小白本來就比較難貸款」、「小白不管幾時去辦，本來都不容易過」、「小白基本都不是很好過」。

勞動部去年祭最多貸10萬元的勞工紓困貸款，未料呆帳民眾卻高達1092人，若以每人貸款10萬原計算，金額超過1億元，而逾期還款民眾有1.7萬人；上述這些勞工都無法在申請新的勞工紓困貸款。