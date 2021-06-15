日本親台跨黨派議員聯盟「日華議員懇談會」會長、自民黨籍眾議員古屋圭司在接受訪問時表示，台灣原向日本請求提供300萬劑AZ疫苗，而日本之所以在4日僅向台灣提供124萬劑疫苗，是因為當時日本確實掌握的只有這個數量。

日本新聞雜誌網站「WEDGE Infinity」15日刊登對古屋圭司的專訪，訪問者是長期關注台灣事務的日本資深媒體人野嶋剛。野嶋剛詢問為何首批提供台灣124萬劑疫苗，而不是更容易理解的整數？古屋圭司回答，一開始日本政府有意提供100萬劑疫苗，台灣方面則希望提高至300萬劑；但當時日本確實掌握的僅有124萬劑，且第一三共製藥公司只是受委託將疫苗原液裝瓶，並非握有完整生產線，難以突然提高產量，因此最後只能先給124萬劑。

野嶋剛還表示，雖然有些失禮，但這次疫苗贈送的決策和行動速度之快，以動作緩慢的日本政府來說讓人十分驚訝。古屋圭司表示，台日雙方都認知到速度是此次行動最大的重點，「耶誕節蛋糕12月28日才送到就沒意義了」；他更強調，由於台灣目前仍面臨疫苗不足，若日本再度接獲支援請求，應也能迅速給予回應。

而針對前日相安倍晉三等多名政治家在疫苗贈台行動中的角色，古屋圭司表示，安倍晉三確實有參與此次行動，不過自民黨全體在此次行動中採取團隊合作，跨黨派的「日華議員懇談會」成員也有發揮作用，稱「沒必要爭功勞」。