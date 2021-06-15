國民黨主席江啟臣主張對新冠肺炎死者發放補償金，政院發言人羅秉成對此表示，修法對確診者及死亡者發放慰助金及補償金必須審慎評估，還說國家賠償的前提是公務員有故意或過失，目前看不出公務員的不法性。江啟臣晚間回擊，政院冷血的說法，與指揮中心實際作為充滿矛盾。

江啟臣說，衛福部長陳時中日前才說「3＋11我負責」，面對確診死亡及其家屬陷入生活困境，政府連基本的照顧義務都不願盡責，這叫做卸責，這叫做逃避，慰助、補償都做不到算什麼負責？

江啟臣今天召開記者會，痛斥蔡政府沒有善盡照顧人民義務，將追究政府防疫失責，並協助爭取國家賠償，主張對新冠肺炎死者發放30萬元慰助金、250萬元補償金，確診者5萬元慰助金、10萬元補償金。

不過，台北市長柯文哲要他不要為了起鬨而起鬨，江啟臣提醒柯文哲，從政要站在人民這一邊，為政要站在弱勢這一邊，一起為受難者及其家屬爭取公道與應有的權益。