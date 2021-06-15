中華游協持續拼戰，派出男子選手卓承齊鎮（中）、曾楷文（右）與女子選手王怡臻（左）於15日晚間起啟前往葡萄牙，挑戰2021東京奧運馬拉松游泳資格賽。（陳麒全攝）

中華游協持續拼戰，派出男子選手卓承齊鎮（右三）、曾楷文（右二）與女子選手王怡臻（左三）與教練劉曜彰（左二）於15日晚間起啟前往葡萄牙，挑戰2021東京奧運馬拉松游泳資格賽。（陳麒全攝）

東京奧運游泳項目我國目前已經取得兩席資格，分別是王星皓與王冠閎，中華游協持續拼戰，派出男子選手卓承齊、曾楷文與女子選手王怡臻於15日晚間起啟前往葡萄牙，挑戰2021東京奧運馬拉松游泳資格賽。

本次葡萄牙塞圖巴爾馬拉松游泳資格賽，男子組共37國，63人參賽，女子組共31國，47人，爭取最後10名進軍奧運機會。卓承齊、曾楷文與王怡臻在15日晚間搭乘21時55分的土耳其航空TK-25號班機，先飛抵伊斯坦堡後再轉機至里斯本。

卓承齊表示，最近一個月備戰狀況蠻好的，並特別增加基隆外海，適應在海水中游泳的情況，目前距離比賽剩下5天，準備衝刺取得奧運資格。這次前往葡萄牙當然也會擔心新冠肺炎的疫情，所以有特別準備相關防疫裝備，目標就是取得資格賽前九名，直接參加奧運，希望為台灣爭光。公開水域競賽困難的地方，第一個在體力的分配，再來就是要對抗海流或洋流，以及最後的衝刺階段也蠻重要。

曾楷文說，一個月前有手腕有受傷，但在這個月訓練狀況還不錯，前半部幾乎都在調整狀態。在這一周有比較好，面對人高馬大的歐美選手，對自己身材有自信，可以去跟他們對抗，最近也強化公開水域的訓練，一周大約兩到三次的訓練。

王怡臻表示，因為疫情的關係，無法頻繁的練習，最近也有到基隆外海練習，希望能夠盡力表現好，雖然也會擔心國外疫情，但就是照顧好自己，其實一開始家人因為安全考量，並不贊同她參賽，但自己很想去，因為人生可能只有這一次機會離奧運那麼近，所以就是希望把握機會，她也直接把自己的想法與家人溝通，並取得父母的支持，希望把握機會爭取榮譽。

中華隊選手有機會在本次葡萄牙塞圖巴爾馬拉松游泳資格賽取得前9名，或者是以亞洲區第一名參賽，也期待卓承齊、曾楷文與王怡臻，能為我國再爭取東奧游泳項目參賽資格。