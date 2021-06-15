隨著全球疫苗施打進程的推動，新冠病毒的蔓延正在得到控制，但根據專家研究，新冠病毒變異毒株的感染風險仍在，因為不同變異毒株會對疫苗造成的不同程度的保護率下降問題，其中最厲害的並非一般所認為是在印度發現的Delta變種，而是在南非發現的Belta變種，它能讓目前正在台灣普遍接種的阿斯利康（AZ）保護率下降到僅剩10%。

據《德國之聲》報導，在目前幾種新冠病毒的變種當中，Beta變種（於南非發現）帶來的危險可能最大。目前，它在全球尚未蔓延開來，根據摩根大通針對疫苗問題所做的最新的一份研究報告指出，目前這種毒株在法國佔有5%的比例。

摩根大通市場與投資戰略部主任切巴萊斯特（Michael Cembalest）在對過去4周以來有關施打疫苗的資料進行了更新後認為，Beta變種將構成接種疫苗最大挑戰，其特殊性在於目前已上市疫苗在它面前保護力都會有大幅降低的現象。

塞席爾是位於南非東部印度洋中西部的群島國家，為大英國協成員國，人口只有9萬人，觀光業發達，但疫情也嚴重影響其觀光旅遊業。（圖／推特@Bigmozel)

巴萊斯特在疫苗研究報告中說，具體而言，面對Beta變種，莫德納疫苗的保護率降低了6倍，輝瑞/BioNTech疫苗降低8倍，阿斯利康疫苗只剩10%的有效率，強生疫苗則微幅下降至64%。

但是相對於發現於英國的Alpha變種病毒，上述的幾款疫苗的保護率只有小度下降，莫德納降低50%，輝瑞／BioNTech降低程度很小，阿斯利康仍有75%的保護率。

報導說，這份發表於6月10日的調查報告說，在德國傳播的新冠病毒仍然是Alpha（英國變種），其它歐洲國家如比利時、法國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、波蘭、瑞典等歐洲國家也都類似德國的情況。目前Alpha變種病毒是歐洲大陸最主要的傳染病毒，只有英國例外，英倫三島目前最流行的是在印度發現的Delta變種，約佔72%。

至於美國，最主要的新冠病毒毒株是Alpha（69%），其次是巴西發現的Gamma變種（9.5%），再其次是Delta毒株（5.3%）。

報告說，許多疫苗接種率高的國家，每10萬人新增新冠肺炎確診率都降到相當低的位置，例如馬爾他、加拿大、以色列、匈牙利等國。但是有些接種率高的國家，發病率卻仍然居高不下，例如塞席爾、巴林、智利、烏拉圭與馬爾地夫。

圖中智利首都聖地牙哥警察攔下行人進行臨檢，該國疫苗接種率很高，但新增感染人數卻居高不下，政府被迫重新進行封鎖措施。（圖／美聯社）

該報告製作的圖表顯示，塞席爾、烏拉圭、馬爾地夫、巴林、智利感染曲線圖顯示，在接種率超過50%之後，一周內的10萬人發病率仍出現猛增現象，死亡率也非常高。相較之下，大部份歐美國家，感染曲線下降較為明顯，這些國家在接種率超過25%之後，10萬人口7天發病率便一路下降到2位數（其中僅法國出現小幅反彈），死亡率更是降到1%左右。

摩根大通研究報告是根據已發布的數據進行統計分析，非屬於臨床研究，而由於各國數據在統計上有不同的流程與方法，可能發生人為偏差的可能性較高，因此統計數字與疫苗保護率下降之間相關性，仍應有臨床的研究數據來加以佐證。