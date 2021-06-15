影音串流平台龍頭Netflix上週首度推出「Geeked Week」活動饗宴影迷，活動為期5天並皆以線上直播方式進行，率先公布Netflix原創影集《雨傘學院》第3季各集篇名，讓粉絲興奮預測劇情走向；招牌劇《怪奇物語》由創作者達菲兄弟 (the Duffer Brothers)帶領觀眾搶看最新第4季的拍攝片廠，並宣布曾主演Netflix影集《勇敢的安妮》的年輕女星艾美貝斯麥克諾帝 (Amybeth McNulty)，將加入這部熱門影集的主演陣容。

此外，由《活屍大軍》名導查克史奈德執導的最新動畫影集《Twilight of the Gods》，以全新的動畫方式詮釋出滂薄震撼的北歐神話，更找來好萊塢一線巨星來為影集擔當配音；奇幻影集《太陽召喚》續訂第2季，以及DC漫畫改編影集《The Sandman》即將登場。不僅如此，熱門影集《獵魔士》第2季獨家預告，更宣布與CD Projekt Red聯手推出線上粉絲活動「WitcherCon」，預計於7月揭曉更多關於「巫師」手機遊戲、漫畫、周邊，與Netflix動畫影集《獵魔士：狼之惡夢》的最新消息。

這次「Geeked Week」活動率先發表許多遊戲迷夢寐以求的超強項目，包含以全球超高人氣電玩《英雄聯盟》(League of Legends) 世界為背景的動畫影集《奧術》最新劇照，同時也公布兩部與遊戲大廠Ubisoft合作的動畫：由《捍衛任務》(John Wick) 編劇德瑞克柯斯達 (Derek Kolstad) 操刀製作、故事取材自湯姆克蘭西 (Tom Clancy) 射擊遊戲的《Splinter Cell》，與改編自第一人稱射擊電玩遊戲《極地戰嚎》的最新動畫《Far Cry》。

Netflix也於活動中一舉公布三部集結日本動畫圈黃金陣容的原創作品：安達寬高擔任原作及劇本、天野喜孝擔任角色設定的恐怖動畫《exception》；由太田垣康男擔任原作的科幻動畫《Make My Day》，以及延伸自Netflix電影《光靈》(Bright) 的全新動漫續作《光靈：武士之魂》(Bright： Samurai Soul)。