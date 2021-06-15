日本政府為加速疫苗接種，在東京與大阪開設大規模疫苗接種中心，由防衛省自衛隊負責接種作業。原本接種對象僅限65歲以上的長者，今天決定從17日起擴及18至64歲民眾。

日本時事社報導，自衛隊在東京和大阪各設一座大規模2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗接種中心，接種對象是65歲以上的長者。但是到本月27日為止的預約情況不踴躍，因此自衛隊今天宣布，接種對象將擴及18歲至64歲的民眾，17日起開始接種。

明天凌晨0時起符合條件的民眾可透過防衛省官網或透過通訊軟體LINE專用網站預約報名，或者是明天上午7時起打電話預約。雖不限是哪一地區的民眾，但需持有自治體（都道府縣市區町村）發行的接種通知單才能預約。

原本大規模疫苗接種中心僅限部分地區的民眾接種，且只能透過網路或LINE專用網站預約報名；防衛省本月10日起將對象地區擴至全國，12日起也開始接受打電話預約。

14日因還有許多名額無人預約，於是開放給自衛隊員等負責危機處理的公務員接種，但仍剩下許多名額。防衛省研判65歲以上長者的需求已充分因應了，因此決定開放對象的年齡調降至18歲以上。

大規模疫苗接種中心使用美國藥廠莫德納（Moderna）製疫苗，這種疫苗的接種對象是18歲以上的人士。

預計本月28日起將陸續湧進65歲以上長者第2劑接種人潮，屆時開放接種對象的年齡不會恢復到僅限65歲以上長者。防衛省呼籲有慢性病或在老人院等高齡者設施工作的人儘早接種疫苗。