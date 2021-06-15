馬來西亞政府今天表示，有條件核准緊急使用美國嬌生公司與中國康希諾生物公司研製的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）單劑疫苗。

這個東南亞國家本月再度實施封城，以遏止疫情加劇，同時持續力推疫苗接種計畫。

馬來西亞衛生部發表聲明說，馬國將由世界衛生組織（WHO）主導的疫苗全球取得機制（COVAX）取得嬌生公司（Johnson & Johnson）研發的疫苗；但並未說明可望從COVAX獲得的劑量。

馬國政府先前表示，已確定可獲得350萬劑康希諾公司疫苗，只是這些疫苗都尚未交貨。

馬來西亞政府另指出，雖然高風險族群仍是優先施打對象，不過衛生部也已核准12歲以上的年齡層可施打美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國BNT合作研發的疫苗。

馬來西亞已確定可取得包括英國阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca, AZ）與中國科興藥廠生產的總數7950萬劑疫苗，比馬國總人口還要多將近125%。

預計本月及7月初將有約130萬劑的輝瑞-BNT疫苗運抵，但因泰國製造廠供貨出問題，另一批220萬劑AZ疫苗將延遲交貨。

據馬來西亞政府統計，截至14日止，馬國總共約有328萬人施打至少1劑疫苗，占總人口的10%。

路透社報導，馬國今天新增5419個確診病例，累計確診病例達66萬7876例，截至14日，累計3968病例死亡。