英國印度變種病毒確診率暴增，引起人心惶惶，不過有一項研究指出，其實南非變種病毒株Beta可能才是最危險的，因為目前市面上的疫苗對其保護力大幅降低，摩根大通指出，AZ疫苗對其保護力甚至只有10％。

外媒《德國之聲》報導，摩根大通市場與投資戰略部主任切巴萊斯特（Michael Cembalest）在最新調查報告中表示，南非首現的Beta病毒未來可能造成的威脅最大，根據過去4周以來，針對有關施打疫苗的資料進行了解後發現，目前市面上的疫苗對南非變種病毒的保護力都大幅降低。

報告中指出，莫德納對Beta病毒的有效率降低了6倍、輝瑞疫苗降低8倍、AZ疫苗對其保護力僅剩10％、嬌生疫苗對其保護力則為64％；相形之下，這幾款疫苗對英國變種病毒Alpha的保護率只有小幅下降，莫德納降低50%，BNT降低程度很小，AZ也仍有75%的保護力。

此外，報告中也提到，各國流行的病毒株都不太相同，目前英國是以印度變種病毒Delta最多；德國、比利時、法國、荷蘭、義大利等國都是以英國變種病毒Alpha病毒為主；美國則是英國變種病毒Alpha最多、其次為巴西變種病毒Gamma。

至於台灣，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥15日下午在記者會中表示，今年4至5月之間有偵測到3例印度變種病毒，皆是境外移入，沒有本土案例，目前台灣社區流行的是英國變種病毒Alpha。

莊人祥也引述英國衛生部14日公布的數據指出，施打一劑AZ疫苗，對英國變種病毒的預防住院率有76%，對印度變種病毒也有71%；而施打兩劑AZ疫苗，對英國變種病毒的預防住院率有86%，對印度變種病毒的預防住院率有92%。