阿富汗東部城市賈拉拉巴德(Jalalabad)發生多起針對疫苗接種員的襲擊事件，導致4名小兒麻痺(脊髓灰質炎)疫苗接種人員的5死4傷。一名省級衛生部門官員表示，這種事件不少，恐怖份子認定，這些衛生人員的是為西方間諜活動的掩護。不過，目前沒有極端團體出面坦承。

半島電視台報導，從去年開始與塔利班代表進行「和平談判」，恐怖攻擊與暗殺浪潮反而更為嚴重，許多城市出現針對政府僱員、衛生工作者、媒體和民間社會成員的暗殺。

賈拉拉巴德的小兒麻痺接種工作負責人揚·穆罕默德博士(Jan Mohammad )周二表示，槍手襲擊了該市3處疫苗接種站的工作人員，造成 5 人死亡，另外 4 人受傷。

「今天是我們疫苗接種的3個月又兩天，但我們不得不再次暫停，所有遇難者都是男性。」

今年 3 月，同類的恐怖攻擊殺害了3名女性疫苗接種工作者，迫使衛生工作暫停。

阿富汗和巴基斯坦是世界上僅有的2處小兒麻痺仍然流行的國家。在聯合國兒童基金會的幫助下，阿富汗政府試圖為 960 萬兒童接種小兒麻痺疫苗。2020 年，阿富汗報告了 54 例新的小兒麻痺病例。

新冠疫情同樣肆虐這個飽受戰爭蹂躪的國度，阿富汗原本就脆弱的醫療系統不堪重負，氧氣供應耗盡，疫苗供應遠遠落後。截至週一，阿富汗已有超過 93,000 起新冠病例，在過去 24 小時內新增病例超過 3,600起，還有3,683人死亡。人們普遍認為，這些數字被嚴重低估，因為阿富汗每天僅進行 8,000 次病毒測試。

然而，美國和北約仍持續從阿富汗撤軍，而且進度頗快。目前 2500~3500 名美國士兵，和 7000 名北約盟軍士兵最遲將在 9 月 11 日撤離，但有預測稱，他們可能會在 7 月中旬就會撤離完畢。