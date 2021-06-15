疫情延燒，台灣三級警戒也不斷延長，端午連假也鮮少人出門，各地交通樞紐與觀光勝地幾乎空無一人。一名男網友PO出端午節假期的新竹車站照片，只見向來人滿為患的車站大門前，人車幾乎都消失，讓當地人直呼真的第一次看到。

男網友在臉書《新竹大小事》PO出端午節連假第一天的新竹車站照片，只見照片中完全看不到行人，就連大門前的中華路二段也幾乎沒有車，空曠到難以想像，讓原PO也忍不住說，第一次看到晚上8點多的新竹車站空成這樣。

端午連假晚間的新竹車站前幾乎無人車，讓網友震撼不已。(圖／新竹大小事)

不少當地人也出面回應：「新竹市人民真的很棒！繼續保持」、「好樣的，新竹加油」、「一想到7~8月無法逛巨城的痛苦，全新竹人都忍下來」、「自律的令人感動」、「史上最冷清端午節」。

但也有人表示：「拍錯地方，巨城人不少...」、「大家都跑去城隍廟買粽子」、「南寮漁港人不知道在多什麼」、「大家都開車，沒人搭大眾運輸」、「不止火車站，很多店面出租，兩間百貨公司超空的，回不去了」、「新竹人最愛開車你第一天知道嗎」、「可以從車站上方往晶品城拍過去，就知道人在哪了」。