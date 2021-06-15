疫情嚴峻，生產國產疫苗的高端公司股價，近來有暴漲暴跌趨勢，引發各界質疑，台灣高檢署因高端公司登記於北市內湖區，指示轄區士林地檢署分案偵辦。據了解，台北地檢署日前也接獲檢舉，指高端股價有人為炒作、內線交易之嫌，北檢經請示高檢署後，已將檢舉資料移轉士檢一併偵辦。北檢則調查民眾告發官員圖利高端一案。

高端在5月31日發布重訊，表示已與疾管署簽訂500萬劑疫苗採購合約，翌日，高端股價連拉6根跌停，總統蔡英文雖曾出面澄清政府官員沒有炒股問題，但股價仍狂跌。直到6月7日股價跌至207元。

6月8、9日接連2天漲停，高端宣布10日暫停交易，指疫苗二期解盲成功，11日再漲停，15日開盤直攻漲停，但不到半小時又跳水跌停，隨後翻紅，終場收在283元，單日漲幅2.72％。由於近來股價暴漲暴跌，各界質疑有人為炒作或內線交易之嫌。台灣高檢署因高端公司登記於北市內湖區，指示轄區士林地檢署分案偵辦。

據了解，台北地檢署日前也接獲民眾檢舉，指高端股價有人為炒作、內線交易之嫌，北檢經請示高檢署後，因高端案已由士林地檢署偵辦，因此將檢舉資料移轉士檢一併偵辦。至於前新聞局長鍾琴、新黨主席吳成典等人到台北地檢署，遞狀告發政府高官涉嫌圖利高端疫苗等罪，北檢則將另行分案調查。