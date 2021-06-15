為避免移工群聚感染擴大，台南市衛生局與南部科學園區管理局合作成立快篩站「南科抗原快篩站」，9日啟用至15日已快篩5873人，其中有10人快篩陽，經PCR核酸檢測結果為陰性，其中15日共929人快篩，2人快篩陽，PCR複檢遲至晚間9點才公布為陰性。

南科管理局表示，台南園區已完成6759人快篩，明天為南科最後一日快篩，台南市衛生局及原先安排醫護撤退，改由衛福部胸腔醫院支援3站篩檢，安排住華、南茂、啟碁等809人快篩，園區移工全數快篩完畢，原本擬於16日擠入快篩的樹谷園區誠美材料，則由企業與醫療院所自行協商處理。

台南市政府表示，南科快篩站9日啟用，14日端午節讓辛苦的醫護休息1日，15日繼續安排7組醫護42人進行快篩，15日共929人快篩，其中外籍移工859、本籍員工70人，2名外籍移工快篩陽性，2人PCR陰性。

南科管理局表示，占南科移工人數最多的群創光電，13日已完成5117人快篩，完成率為100％，8人快篩陽性後PCR檢測結果皆為陰性。

另外，因群創竹南廠傳出一移工確診，群創為讓台南移工宿舍人數降載，目前正與某間大專院洽談承租閒置宿舍。

端午連假後上班首日，南科再安排瀚宇彩晶、和鑫光電、直得科技、南茂等公司929人快篩，經過幾天快篩下來，醫護對流程都較熟悉，速度也較快了。此外，雖然上午園區就下起陣雨，暑氣稍減，但醫護說，全身包緊緊閉不通風，有沒有下雨也沒差了。

16日為南科快篩站使用最後一日，管理局安排住華、南茂等公司快篩，16日快篩結束後，快篩站將功成身退。