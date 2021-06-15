勞動部協調地方政府辦理聘僱移工人數達50人以上之事業單位住宿地點查察結果出爐，總共實地訪視1,168家工廠移工住宿地點後，符合防疫指引共943家，待改善225家。勞動部表示，待改善項目主要為工作場所班別未分流、未預先備置移工確診時1人1室隔離空間、未落實移工休假減少外出原則。

勞動部強調，地方政府已限雇主3日內改善，並續予複查，並依複查結果及防疫需要，勞動部將提報指揮中心修正指引納入強制規定，並依違規情節輕重得處以罰鍰、廢止聘僱許可、中止引進或停止承接移工。

為減少移工因為住宿群聚所衍生防疫風險，勞動部表示，自6月6日起協同各地方政府辦理移工人數達50人以上之事業單位住宿地點訪視作業，總計動員全國所有移工查察人員338名進行密集性訪查1,168家工廠，已於6月10日全部訪查完成，符合防疫指引共943家（80.7％），待改善家數225家(19.3％)。

待改善項目主要為工作場所班別未分流、未預先備置移工確診時1人1室隔離空間、未落實移工休假減少外出原則、未落實記錄TOCC等，地方政府已限雇主3日內改善，並續予複查，並依複查結果及防疫需要，修正移工防疫指引並納入強制規定，勞動部將依違規情節輕重，得處以雇主及仲介罰鍰、廢止聘僱許可（取消移工名額）、中止引進或停止承接移工。

勞動部表示，為協助企業移工宿舍管理，刻依地方政府及防疫醫師回饋意見，規劃修正「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」，將明定強制雇主應遵守規定事項，包括：要求雇主應每日量測及記錄移工健康狀況並造冊；禁止不同雇主所聘移工混住同一層宿舍。至於移工宿舍妥適人數部分，勞動部表示將依據訪查結果，提報指揮中心討論，以落實防疫指引，降低群聚風險。