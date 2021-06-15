每年夏季至中秋是「文蛤」的季節，此時的文蛤肥美多汁，嚐鮮正當時。（漁業處提供）

每年夏季至中秋是「文蛤」的季節，此時的文蛤肥美多汁，嚐鮮正當時。（漁業處提供）

疫情持續延燒，全國疫情三级警戒，雙北餐廳一律禁止內用，大多數的公司也已實施居家辦公，雖然現在人人有「罩」，但外出外帶也還是得擔心受怕，大家除了宅在家救台灣外，也要吃好、睡好、養好免疫力。

每年夏季至中秋是「文蛤」的季節，淡水河口的文蛤在四十多年前曾盛產一時，今日產量雖不復往日豐富，但在淡水區漁會自95年起每年辦理文蛤苗放流活動下積極復育，讓淡水河至今仍能保有一處文蛤復育區，每到夏季就有漁民到此從事文蛤採捕，而此時的文蛤肥美多汁，嚐鮮正當時。

新北市漁業處表示，大家宅在家防疫，鮮美文蛤菜餚這裡教您輕鬆做，在家一樣可以快速上菜，讓家人吃得健康、吃得美味，像是滑嫩清爽、鮮甜可口的絲瓜炒文蛤及飄香四溢的清蒸酒香文蛤，做法相當簡單，只需放入米酒及薑片蒸煮就可以輕鬆上菜。

若是想做大鍋菜，可嘗試蒜頭香菇文蛤雞湯，做法為將雞腿肉汆燙後放入薑片、清水、雞腿肉熬煮30分鐘後，先把薑片撈起再加入蒜頭、香菇、少量米酒及肥美的文蛤，即可顧好全家大小的胃。

漁業處處長張麗珍說明，大部分魚貝類的營養素文蛤都具備，如蛋白質、鈣、磷、鐵、鎂、鉀、銅、維生素B12、維生素E及牛磺酸等，為高蛋白低脂優質食品，每100克的熱量更只有55卡，也是欲選購平價、好料理水產品時不錯的選擇。文蛤營養豐富又美味，不管是煮湯還是做成各種料理都適宜，炎炎夏日大家不妨於居家防疫期間花點時間來上幾道文蛤料理，顧好自己與家人的健康。