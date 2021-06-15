根據氣象局定量降水預報顯示，西南部沿海區域容易有陣雨。(氣象局提供)

受西南風沉降影響，中午前後背風面地區易出現高溫。(氣象局)

中央氣象局表示，未來一週為以西南風為主的天氣型態，中南部迎風面地區較潮濕，北部、東半部背風面地區則要注意有極端高溫發生。明（16日）各地天氣多雲到晴，唯中南部天氣較不穩定，易出現短暫陣雨及雷雨，尤其南部地區降雨明顯。氣象局長鄭明典指出，預報顯示台灣西南部地區將愈來愈潮濕。

氣象局表示，明受西南風持續影響，中南部出現短暫陣雨或雷雨的機率高，清晨至上午，降雨主要分布在沿海及平原，午後轉為以內陸及山區為主，其中以南部地區降雨較為顯著；北部及東半部則為多雲到晴，午後山區有零星短暫雷陣雨。

溫度方面，各地高溫約33-35度，大台北盆地及東半部近山區及縱谷內容易出現36度以上高溫。受西南風沉降影響，中午前後背風面易出現高溫，氣象局針對花蓮縣縱谷、台北市、新北市盆地、基隆市、台東縣，及宜蘭縣近山區或河谷發布高溫警訊，戶外工作及活動請多補充水分。

氣象局長鄭明典指出，預報顯示台灣西南部地區將愈來愈潮濕。(摘自鄭明典臉書)

氣象局長鄭明典稍早臉書發文，圈出台灣南部有一大坨雲系表示，「西南風越來越潮濕」。不過，受到明顯逆溫層罩，需要一些外力，水氣才會轉換成降雨。鄭明典指出，根據氣象局預報顯示，西南部沿海區域容易有陣雨。

氣象局說，至下週二（22日）主要受西南風影響，期間中南部地區有不定時降雨的機率，南部地區降雨範圍廣，中部地區也有局部降雨，其他地區大多為多雲到晴的天氣。「天氣風險」賴忠瑋指出，週五、週六（19-20日）開始，有一波梅雨鋒面南下，水氣將再增多，預計全台都有下雨機會。