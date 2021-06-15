台灣本土疫情持續延燒，總統蔡英文強調從中央到地方、政府到民間，會不斷調整出最適合的戰鬥隊形，確保台灣不會被病毒打敗，引發外界討論，是否在暗示要撤換現在的指揮官陳時中？台灣民意基金會董事長游盈隆指出，他認為調整隊形並非意味要撤換，而可能是進行整合，至於蔡英文是否會站上第一線指揮，他則認為那是一種可能。

游盈隆15日透過連線的方式，接受政論節目《新聞大白話》訪問，主持人指出，蔡總統前一陣子有說，會調整防疫戰鬥隊行，外界解讀可能撤換陳時中和行政院長蘇貞昌，並詢問他的看法。

游盈隆認為，用撤換可能太沉重，從世界各國的防疫指揮層級來看，大家都很清楚，去年美國前總統川普站在第一線，日本前首相安倍晉三站在第一線，後來現任首相菅義偉站在第一線，英國首相強森也在第一線當最高指揮官，全世界只有蔡英文身為總統卻一直在後面，當然這不表示她沒做什麼事情。

游盈隆指出，蔡英文在後面，沒有站在台前指揮全局，如果要改變隊形，並不是說在撤換，撤換是說，陳時中真的做的很爛，可能不是這個義涵，而是說她以總統的高度出面，至於陳時中可能繼續扮演執行者的角色，整個行政體系可以說是整合起來，這是一件好事，什麼時候會發生，我們其實應該還滿期待。

對此，主持人又問游盈隆，所以蔡總統有可能跳上第一線擔任指揮官嗎？游盈隆回答，那是一種可能，另外一種可能，就是指揮體系最高是行政院院長，但不可能去找沒有實質權力的人擔任陳時中的位子，陳時中是衛福部部長，因機緣巧合正好由他去擔任指揮官，但從制度設計而言，不是衛福部長，就是行政院長，要不然總統出來也可以。