去年因為新冠肺炎全球大流行，創立於1877年的溫布頓草地，首次因為非戰爭因素取消，今年重返網球迷的懷抱，英國政府更是大方同意開放觀眾進場，男單、女單決賽甚至允許滿場1萬5千人入座中央球場觀賽。

溫布頓超過140年的歷史，在因為新冠肺炎停辦一年之前，只有第一次世界大戰和第二次世界大戰讓這項歷史悠久的賽事喊卡，今年是第134屆，訂於6月28日點燃會內賽戰火，目前許多網球選手都透過一些草地賽事展開熱身。

雖然目前英國每日確診人數還是幾千人，英國政府仍放寬新冠防疫限制，初期官方開放球場容納量一半的人數進場，到了7月10日女單決賽、11日男單決賽，就會增加到全面開放入場。

英國文化部長道登透過官方聲明表示：「關於如何在大型運動賽安全地、完善地開放觀眾，我們想收集更多實證，意味接下來幾周，更多球迷可以現場享受歐洲足球賽及溫布頓網球賽，以及一些最大的文化、體育盛典。」