高端生技今天傍晚正式公告向衛福部食藥署遞件申請緊急使用授權（EUA），對此食藥署長吳秀梅今天表示，雖然目前尚未看到具體資料，但估計審查很快就會開始進行，只要等200名施打AZ疫苗的血清分析出爐後就可開始，最快7月初就能召開專家會議進行。

食藥署日前拍板，決定採用免疫橋接的方式審查國產疫苗的EUA申請，只要效力不遜於AZ疫苗即可核發EUA，不過目前200名AZ疫苗的血清對照樣本還在中研院分析中，因此估計兩家國產疫苗的審查將於7月初進行。