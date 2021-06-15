自從全國進入三級警戒，各大賣場紛紛湧出恐慌性搶買潮，其中民眾最愛囤貨的就是泡麵，不過美女營養師高敏敏表示，天天吃泡麵也不行，不但熱量高、營養又不均衡，她列出12種耐久放蔬菜，不但比較不容易壞又可兼顧營養，建議民眾採買時，可以把這些蔬菜放入購物車。

高敏敏在臉書表示，一般人總認為蔬菜類很容易壞，她則舉出下列12種耐久放又營養的蔬菜，建議大家可以列入居家防疫期間的採買清單，才能增進健康，而不是只增加體重和體脂。

1. 高麗菜

鮮甜的十字花科蔬菜，炒菜、煮湯都好吃，可幫助打擊身體自由基、降發炎。

2. 青花菜

消化後產生的有機化合物「吲哚」，能幫助細胞修復、降低致癌機率。

3. 洋蔥

辛香類的食材能幫助強化免疫系統，光是拿來炒蛋就很美味。

4. 玉米筍

含葉黃素及玉米黃素，可減少3C藍光對眼睛的刺激，而且玉米筍的熱量低、纖維高，單吃也很爽口。

5. 甜椒

富含植化素、維生素A、β胡蘿蔔素，可維持粘膜健康、提升防護，建議選擇各種不同顏色的甜椒，可獲取不同的營養。

6. 大黃瓜、小黃瓜

含水量豐富的瓜類蔬菜，可使肌膚水嫩Q彈，此外還具有礦物質鎂，可幫助放鬆心情，建議用大黃瓜煮湯、小黃瓜涼拌，不論單吃或炒菜都很適合。

7. 紅蘿蔔、白蘿蔔

紅蘿蔔可鞏固黏膜健康，白蘿蔔是十字花科蔬菜，可抑制自由基、保護細胞，兩者搭在一起料理也很對味。

8. 黑木耳、白木耳

水溶性膳食纖維能增加飽足感、助排便，不論炒菜或拿來煮甜湯都好吃。

9. 四季豆

豐富的膳食纖維可幫助排便順暢、維持腸道健康。

10. 大白菜

膳食纖維可幫助降血脂、清血管，且口感軟嫩鮮甜。

11. 冬瓜

含有豐富的鉀離子，可減少鈉含量囤積，幫助利尿、消水腫。

12. 香菇

含有多醣體、維他命D，可強化免疫力。

雖然上述12種蔬菜類相對比較可以久放，不過高敏敏仍提醒，採買時還是不建議大量囤貨，買對東西、適量購物，在有效期限內品嘗，才能吃得更安心、健康。