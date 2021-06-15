蔡總統日前才在臉書表示，疫情當前，不分黨派，病毒才是共同敵人，中央地方要合作，未料網軍攻擊仍不斷，甚至出現「保加利亞」網軍攻擊台北市長柯文哲，新北市長侯友宜也要求蔡總統約束綠營。精神科醫師蘇偉碩直言，網軍發梗圖攻擊在野黨的速度，是政府發疫苗救百姓速度的一萬倍，並指執政黨在乎的是明年的縣市長選舉。

新北市長侯友宜13日在防疫記者會證實近日與蔡英文總統通話時，請她約束綠營人士，不要惡意謾罵，新北市議員葉元之也批評，惡意造謠、謾罵，是在扯新北防疫後腿；此外，日前還出現「保加利亞」網軍攻擊台北市長柯文哲，對此民眾黨立委邱臣遠表示，執政黨不要人前手牽手、人後下毒手，防疫優先，請停止綠營網軍攻擊政敵。

蘇偉碩15日在臉書上表示，「網軍發梗圖攻擊在野黨的速度是政府發疫苗救百姓速度的一萬倍」，並指出，台灣人民在意的是現在各縣市的COVID-19疫情，還要再死多少人？但是執政黨在乎的卻是明年各縣市選舉的選情，還能再贏幾縣市，醫護人員正在各大醫院病房裡打戰消滅病毒，但是網軍卻在各大網路社群上打選戰殲滅在野黨；指揮中心對於疫情的應變很慢又不尊重科學家的建議，但是網軍對於在野黨防疫聲望上升的打擊又快又準。

網友們也留言回應，「我相信作惡多端的人會有報應，檯面上那些個逃不掉，萬劫不復下地獄。 蘇醫師你做的事是善事，上蒼在看著」、「做手腳，馬上又被戳破。實在很不堪」、「公文都沒有梗圖來的快」。