世界最大的電池生產商「寧德時代」(CTAL)董事長曾毓群表示，該公司即將在 2021 年 7 月下旬，開始銷售「鈉離子電池」(NIB)，這是相當受矚目的新材料電池，其充電放電效率都很不錯，而且原料便宜。

下一個大未來(next big future)報導，寧德時代是取得英國法拉第研究所的授權進行生產，雖然在研發初期，研究員是期望它能與鋰離子電池相提併論，不過目前仍然沒有辦法，因此還看不到鈉離子電池動力的電動車。

與鋰電子電池相比，鈉離子電池的能量密度較低，約為 每公斤100-~150Wh(瓦時)，但是，它的性能優於現有的鉛酸電池、磷酸鐵鋰 (LFP) 電池 ，因此初期階段可以應用在備用電源，以及汽車、摩托車的啟動電池。

鈉離子電池最大的優勢是便宜，它比磷酸鐵鋰電池便宜了 30%，這是因為原材料成本低，鈉是第7大最豐富的元素，是鋰的 1,200 倍。鈉化合物只要從海水和石灰石通過既定工藝就可合成，完全無需擔心鈉會被耗盡，而且現在與鈉有關的鹼性化學產業本來就發達，就是潛在的材料供應商。因此，鈉電池的穩定供應和低廉價格是可預測的。

而且，鈉電池也不需要銅集流體，這是鋰電池必需且昂貴的組件。鈉電池採用更輕的鋁，來代替銅，從而降低了成本。此外，鈉電池不使用鈷，鈷是相當稀有且昂貴的金屬，世界上的鈷礦很不平均，大部分的鈷都來自剛果民主共和國。

此外，與鋰電池相比，鈉電池還更為安全，具體來說，鋰電池在製造過程必須保留一些電力，因為銅集流體在完全無電時會開始劣化，這也就是鋰電池在不能完全放光電力的原因。相對的，鈉電池沒有這個問題，可以在零電壓的情況運輸，直到要用時再充電。

雖然鈉離子和鋰離子活性材料的成分不同，但它們的合成和處理方式都相似，生產過程也基本相同。因此，現有的鋰電池工廠，可以再簡單的改裝後，就能製造鈉電池。