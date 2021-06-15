美銀證券指出，大陸面板供應商再度進入擴張階段，將使產業再被打回供過於求的失衡狀況，長線結構性利多題材受損，下修面板股獲利預期，並把友達（2409）、群創（3481）投資評等從「買進」，直接砍到「劣於大盤」，推測合理股價降為17.2與15.6元。

市場傳出，京東方將再蓋10.5代廠，市場馬上拉起LCD供過於求警報，根據美銀調查，在武漢政府的支持下，京東方確有很高可能再添10.5代廠，新廠最快於第四季開始動工，並於2023年第四季進入量產。

不只美銀證券，各大外資先前看多面板族群時，最主要都是著眼供應成長有紀律，加上在家工作的新趨勢，推升長期需求規模成長，產業供需迎來結構性好轉，推升面板製造商的獲利，並驅動股價重新評價（re-rating）。

但是，從京東方等廠商可能啟動擴產計畫，美銀指出，供應量的增加打破面板產業平衡，將額外增添全球4％供給量，產業供需將從2021年的緊俏，至2023、2024年反而出現18～19％的產能過剩。另一方面，由京東方的擴張，可能也意味大陸政府將恢復對LCD產業的補貼，從而導致產業景氣進入嚴重的下行周期，一如2018～2019年的狀況。