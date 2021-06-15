藝人小S（徐熙娣）言論大膽風格潑辣，近日接下情趣用品代言大膽談性，笑稱自己太偉大了，希望大家都能勇於找身體的快樂，被不少網友狂讚是最佳代言人。

小S 15日在微博曬出代言情趣用品的影片，透露廣告拍了很久，原先以為廣告會拍出她本人在家真實使用產品的快樂場景，讓她期待好久，沒想到結果完全沒提到產品，重點全在關注女生對「性」的懵懂和糾結，後來才知道是真實使用者故事改編的，「其實很多人都不能接受女生用情趣玩具，也從來沒有得到過正確的性教育」，讓小S有感表示，以現狀來說，讓女生們立刻接受，無所顧忌地用情趣玩具，的確很難。

小S代言情趣用品。（圖／翻攝自微博）

小S代言情趣用品的看法。（圖／翻攝自微博）

小S說，大家羞于談性太久，認為找身體的快樂是每個人的權利，並鼓勵大家：「希望像我這樣『敢』的人越來越多，給到大家一些支持和鼓勵，幫助大家能慢慢走出糾結。當然，任何時候開始，都不晚 。」

而小S代言情趣用品的消息一出，不少網友就大讚她勇敢，紛紛激動留言「國內沒有別的這種名氣的女藝人敢接這個廣告了」、「S姐太牛了，女性福利代言第一人」、「徐熙娣我覺得你超級棒，女孩子是時候放下性羞恥了！全天下只有你做的到，你最棒了！」