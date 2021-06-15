馬雲被中共當局軟禁的消息，進來甚囂塵上。阿里巴巴副主席蔡崇信闢謠，公司創辦人馬雲目前處事低調，狀態很好，專注於他的喜好及慈善事業。

香港電台引述蔡祟信接受美國CNBC（全國廣播公司商業頻道消費者新聞與商業頻道）訪問時表示，「馬雲身上發生的事需要與阿里巴巴業務分開，又指公司的金融業務正進行重組。」

馬雲去年在上海出席一場論壇時批評大陸的金融監管制度，結果引發當局不滿，之後旗下的螞蟻集團暫緩上市。