阿里巴巴副主席：馬雲目前處事低調 狀態很好 22:592021/06/15 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 阿里巴巴公司創辦人馬雲。（新華社資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 馬雲被中共當局軟禁的消息，進來甚囂塵上。阿里巴巴副主席蔡崇信闢謠，公司創辦人馬雲目前處事低調，狀態很好，專注於他的喜好及慈善事業。 香港電台引述蔡祟信接受美國CNBC（全國廣播公司商業頻道消費者新聞與商業頻道）訪問時表示，「馬雲身上發生的事需要與阿里巴巴業務分開，又指公司的金融業務正進行重組。」 馬雲去年在上海出席一場論壇時批評大陸的金融監管制度，結果引發當局不滿，之後旗下的螞蟻集團暫緩上市。 落實入境快篩 劉增應：馬祖會更加安全 金門麥田「搖搖馬」遭竊 金寧鄉公所發布協尋啟事 #馬雲 #阿里巴巴 #副主席 #處事 #低調 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 廣州疫情何時結束 專家預測6／20前清零 12:422021/06/15 兩岸 國台辦稱6.2萬台人打大陸疫苗 指揮中心：每天4到5百人赴陸 10:122021/06/15 政治 不只賈永婕 急診醫曝季芹低調捐100個便當 感動：人美心也美 09:062021/06/15 娛樂 《基金》海外解封消費熱 5檔全球股票型基金淨值衝新高 11:262021/06/15 財經 馬文君挺警察 埔里警分局奈米級消毒 17:072021/06/15 寶島 馬斯克預告特斯拉超充功率升級：最高上看 350 kW，充電速度快更多 15:232021/06/15 汽車情報-汽車新聞 低調飛回美國娘家被指「剛好能打疫苗」 Melody回應了 16:292021/06/15 娛樂 大馬有條件核准 緊急使用嬌生與大陸康希諾疫苗 21:402021/06/15 國際 當民進黨叫大家團結 朱學恒：他們覺得自己快打輸了 11:552021/06/15 政治 全球對F-35需求強勁 美搖擺也沒差 18:302021/06/15 軍事 長者打疫苗 雲嘉南多管道服務 04:102021/06/15 地方新聞 兩岸熱門新聞 新冠變異毒株降低疫苗效力 Beta變種破壞性最強 - 兩岸 普丁：陸4艘航母對俄無威脅 對台動武根本還未發生 - 兩岸 普丁：中國經濟規模已超美國 俄羅斯不擔憂 - 兩岸 - 旺報 G7將斥鉅資迎戰一帶一路 德媒：無具體計劃比中國差遠了 - 兩岸 法國入境新規 認可疫苗名單中不包括大陸疫苗 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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