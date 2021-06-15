IHS Markit資料顯示美國去年使用中的輕型車輛平均車齡達12.1年創新高，高於2019年均值11.9年。但隨著民眾購買新車數量增加，可望阻止車齡繼續走高。

IHS指平均車齡上升屬短暫現象，因為經濟重新開放後，新車與中古車銷售量均成長，減少更老舊車輛在路上行駛的數量。

去年逾1,500萬輛車報廢創廿年新高，占使用中車輛總數比率5.6％。去年疫情減少民眾外出需求，不少人乾脆把舊車報廢。

雖然報廢車數量增加能降低平均車齡，但去年民眾開車與換車需求下降，讓新車與中古車銷售量下滑而推高車齡。

通常高耗損率會增加換車需求而降低平均車齡，但去年民眾的行駛里程數變少而降低車輛耗損，加上疫情衝擊汽車銷售，使去年平均車齡較2019年增加兩個月。

IHS指車用晶片供應短缺，減少汽車產量並降低經銷商庫存量，推升新車與中古車售價而降低民眾換車意願，也是令平均車齡上升的原因之一。

IHS汽車售後市場解決方案副總監坎波（Todd Campau）指今年將有更多車主趁中古車行情走高的機會去賣掉或更換舊車，讓中古車供應增加，加上新車登記數量回升，有助降低平均車齡。

去年上半年疫情等因素打擊新車銷售量，但下半年情況已好轉，新車登記數量逾800萬輛，讓新車占全年路上行駛車輛比率上升至5.1％。IHS預測今年輕型新車銷售1,680萬輛。

IHS指去年使用中車輛總數為2012年來首次減少。迄今年1月底止，車輛總數從去年同期近2.81億輛減少至2.79億輛，但電動車上升至近100萬輛，平均車齡3.9年。