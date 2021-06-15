國發會綜規處長張惠娟15日表示，我國自兩年前成為APEC跨境隱私保護規則（CBPR）體系成員後，隨即推動資策會成為CBPR認證機構，APEC日前通過資策會成為CBPR認證機構（當責機構），日後有跨境商務往來的企業可以向資策會申請認證，取得認證者對跨境貿易將有加分作用。

張惠娟表示，個資保護在跨境商務往來日趨重要，我國近年除爭取歐盟GDPR（個資保護指令）適足性認定，也申請成為APEC跨境隱私保護規則(CBPR)體系的成員，2018年底台灣順利成為CBPR成員，經兩年多努力，APEC日前正式通知國發會，認可資策會成為認證機構（當責機構，AA）。她說，一如企業申請ISO認證需有個認證機構，未來CBPR的認證、輔導將由資策會執行。

張惠娟表示，未來資策會不只可以輔導、認證國內企業取得CBPR標章，也可以輔導、認證亞太經合會（APEC）其他國家的企業，由於後續仍有相關程序要安排，國發會近日將與資策會就未來如何受理申請，如何認證等相關作業再行討論。