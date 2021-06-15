上周日經新聞最新消息指出，由於日本執政黨高層呼籲拉攏台積電等台灣半導體巨頭產業合作，台積電目前正在考慮日本政府提議，在日本興建一座晶圓代工廠，同樣位於熊本地區，將以獨資方式擁有該廠區。最新消息，美光執行長 Sanjay Mehrotra受訪指出，願意與日本合作研究第5代 DRAM 技術，韓媒擔憂，這可能讓南韓科技大廠三星電子受到嚴重衝擊。

據韓媒 BusinessKorea 報導，Sanjay Mehrotra近日接受日經新聞採訪指出，打算跟日本政府合作，加強與日本半導體供應鏈的材料廠商合作研發，尤其在記憶體方面，願意與日企一同開發第5代DRAM 技術。美光為全球第3大DRAM製造商，並在日前宣布開始量產第4代10奈米製程DRAM，這讓身為記憶體巨頭的南韓科技大廠三星電子、SK海力士備感壓力。

台積電今年2月宣布，斥資約186億日圓赴日設立100%子公司，用來進行3DIC材料研究，日本政府近期宣布，將半數補助台積電赴日投資。從去年中開始，台積電受到各國為了建立自身半導體供應鏈邀請赴當地設廠，日本政府放出的消息最為積極，多次表達希望台積電設廠的想法。

日本也是美國建立獨立於台灣、大陸之外的半導體供應鏈首選，但日本仍不斷透露消息，願意吸納更多廠商前來日本投資，這也是在疫情後全球供應鏈重組之下，對於本土應該要有獨立的生產線供應，以備不時之需。

台積電去年宣布赴美國亞利桑那州設立一座12吋晶圓廠、用以生產5奈米製程。台積電總裁魏哲家在2021技術論壇指出，亞利桑那州的投資項目將名列台積電晶圓21廠，投資120億美元，作為生產5奈米製程的基地之一，預計2024年開始量產，月產能為2萬片。預料將超過台積電在台灣的廠區總面積，並超過竹科面積一半，並透露未來有機會將在美國繼續擴產。

至於三星，也與台積電並列在白宮半導體視訊會議，一同解決車用晶片荒問題，三星也承諾將在美國投入170億美元擴產德州晶圓廠，以及擴大南韓平潭P3生產線，但詳細規劃不如台積電清晰。雖然報導指出，三星打算在2030年成為全球系統半導體龍頭，並將投資額從133兆韓元擴大至171兆韓元，但比較台積電預估在3年投入1000億美元(約111兆韓元)還少，美光雖然願意赴日投資，但仍小於這些企業規模。