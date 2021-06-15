【特種部隊 : 蛇眼之戰】精彩花絮 - 故事起源

歐美影壇知名的「亞裔」演員亨利高汀（Henry Golding）在2018年因《​瘋狂亞州富豪》走紅，在新作《特種部隊：蛇眼之戰》詮釋忍者戰士「蛇眼」，挑戰不少動作場面，他表示：「我們試圖在既有的特種部隊傳說中取得平衡，但也希望找到方法跟上時代，給觀眾更多精彩故事，對於觀眾能看到這部電影感到超級興奮，這是進入特種部隊宇宙的踏腳石。」

亨利高汀形容「蛇眼」在漫畫中擁有神祕過去，「在《特種部隊》漫畫中，蛇眼是一個擁有神秘過去的角色，他過去最有名的稱號是沉默忍者，賴瑞哈馬在他創作的一集漫畫《沉默無聲》中將這角色發揚光大，這集漫畫沒有文字，只有圖片。

2009年《特種部隊：眼鏡蛇的崛起》全台大賣1億4000萬，2013年續作《特種部隊2：正面對決3D》全台票房更超越2億1700萬新台幣。此次《特種部隊：蛇眼之戰》將讓觀眾看到該角色成為「沉默忍者」的經過。製片羅倫佐狄邦奈凡杜洛表示：「讓我們敘述蛇眼在失聲前的起源故事，也為了真實呈現，特別前往日本取景拍攝。」《特種部隊：蛇眼之戰》預計8月11日在台上映。