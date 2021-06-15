七大工業國（G7）高峰會達成歷史性協議，同意至少15％的全球最低企業稅率，經濟合作暨發展組織（OECD）稅務專家表示，最低企業稅可望每年為全球政府帶來1,500億美元稅收。

OECD稅務政策中心主管聖亞曼斯（Pascal Saint-Amans）表示，最低企業稅估計每年能為全球政府帶來額外1,500億美元稅收，該數字包含現行美國對企業海外獲利課稅措施的修正版。

G7領袖日前在英國舉行的高峰會達成協議，為「至少15％」的最低企業稅背書，相較於現行平均6％至7％的稅率。全球最低企業稅不利跨國企業到低稅率國家避稅，可望終止企業長年採行的避稅手法。

聖亞曼斯指出，就某方面而言，最低企業稅是為了追求更大的稅務正義，而制定的全球性稅務法規的工作結束。

經歷長達7年的國際稅務改革技術工作後，OECD預計6月30日在巴黎開會，目標是在20國集團（G20）在7月集會之前，制定稅務提案。

除了協商全球最低稅率外，OECD擬制定一套系統，分配各國政府向跨國企業，特別是科技公司徵稅的權力。G7提議對「規模最大和獲利最高」的企業徵稅的新規定，但外界擔心亞馬遜（Amazon）等利潤微薄的企業可能逃過課稅。

聖亞曼斯淡化這項憂慮，因為OECD會特別注意亞馬遜高利潤的雲端事業。他表示：「協議草案預見雲端業務將是解決方案的一部分，將在各國之間平均分配。」

聖亞曼斯指出，阻止企業利用稅務天堂避稅的政治動力，以及政府在新冠肺炎疫情後迫切需要強化財政，意味著G20會議可能就全球最低企業稅達成協議。

聖亞曼斯表示：「經歷1個月不眠不休的工作，接下來兩周非常重要，國際社會很難達成共識，但這個目標可望實現。」