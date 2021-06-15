女子小琪（化名）與一名已婚駕訓班教練阿豪（化名）兩度到摩鐵「衝刺」，她還曾說「第一次跟我做愛的男生都很快很正常啊」、「我那裡很緊」等語，正宮發現丈夫外遇，氣到早產，憤而向小琪提告求償100萬。法院審理時，小琪辯稱到摩鐵「只是休息」，但法官認為兩人親密交往、性行為已逾越一般男女正常交往分際，判小琪須賠償正宮20萬元確定。

根據判決書，正宮指控，她2018年8月初懷孕第三胎8、9個月之際，發現丈夫阿豪與小琪2度上摩鐵發生性關係，還用通訊軟體調情、討論細節，因衝擊太大，懷孕後期全程安胎、長期臥床，但最後仍然早產，最後憤而對小琪提告求償。

法院審理期間，小琪辯稱，她與阿豪是在駕訓班認識，僅是朋友關係，自己也常常跟朋友出遊、聊天，並非只有跟阿豪，而到摩鐵也「只是休息，但未發生性行為」，拒絕賠償。

不過，法官審理時，勘驗2人對話紀錄包括阿豪說，「我也不知道妳壞的程度壞到哪裡？…而且我那麼快就投降了」，而小琪則回，「不過很正常啊，第一次跟我做愛的男生都很快很正常啊…所以你沒有發現我一點都不意外嗎？」。

另外還有「哪有人在做愛的時候聊天？你們男生為什麼在做愛的時候都會跟女生講話？」、「就是因為妳很享受，所以就會想要讓妳更舒服，然後妳更舒服的時候就嗯，衝刺太快」、「然後又加上我那裡很緊」、「對啊，然後裡面溫度又高，男生最怕女生裡面溫度高」等語。

新北地院審理後，認定小琪行為已侵害到人妻配偶權，判定小琪須賠償20萬元。小琪不服提上訴，二審法官維持原判確定。