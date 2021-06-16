全球疫情爆發，各國不斷升級防疫措施及醫療物資，為什麼疫情仍會失控？重症醫師黃軒表示，心理學的「奇異效應」可以解釋。人們在面對疫情大流行危險時，心理逐漸變得麻木，失去同理心，這冷漠的態度又再釀下一波疫情大爆發。

黃軒於臉書「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」指出疫情下的特殊現象，去年底美國疫情爆發，造成每天有3,000人死亡；近期台灣疫情嚴峻，全國進入三級警戒，應該引發更廣泛的同情心，並應改變公眾行為以阻止病毒傳播。但黃軒說，當時的美國、現今的台灣，事實並非如此。

黃軒舉例，疫情愈嚴重，大賣場就出現愈多群聚人潮，儘管專家人士不斷警告「不要出門」，民眾反而表現出不屑一顧、嗤之以鼻的現象，尤其面對COVID-19危機時，這種愈冷漠的心態愈明顯。黃軒指出，這跟心理學「心理麻木（Pschy Numbing）」有關，俄勒岡州大學心理學教授保羅·斯洛維奇（Paul Slovic）發現，當一個人面臨疫情大流行時，個人情感會非常強烈；但當人數持續上升時，大家對於大流行的擔心分散了，開始對主題冷漠，變得不太關注疫情。這冷漠的心就會演變成另一場疫情大爆發。

黃軒醫師指出，疫情愈嚴重，大賣場就出現愈多群聚人潮。圖為5月15疫情大爆發後，傳統市場人潮洶湧。（資料照，杜宜諳攝）

斯洛維奇教授嘗試了一項實驗，若出現一個極度貧困需要幫忙的小女孩，大家會大力幫忙，但當同樣問題的對象變多，人類感覺會下降。也因此，「COVID的死亡和案件總數愈多，你個人會失去感覺、會失去情感，導致警示戴口罩、洗手，保持社交距離，都是耳邊風而已。」

另一個和心理麻木有關的心理效應為「奇異效應」，解釋了人們是如何過分關心第一個人的遭遇。斯洛維奇教授以電影《搶救雷恩大兵》為例，在二次世界大戰中，美國不惜花巨大努力拯救一位士兵，隨著「雷恩大兵」的例子增加，人們的同理心便開始消退，並不會按比例增加幫助的意願。黃軒說，「我們的情感，逐漸無感，甚至消失。」

黃軒提到，心理麻木可以是一種防禦機制，切斷情感的聯繫；同時也可以是一種傷害機制，這是物極必反，例如大批歐美民眾群聚不戴口罩，向政府示威抗議。若問題無法解決，當心理麻木久了，不安情緒隨之而來，導致家庭暴力事件到處發生。黃軒表示，全球皆是如此，各國專家陸續提出警告，「由於民眾因疫期無法外出或工作，將使家庭暴力發生的風險增加」，這又被稱為「新冠壓力症候群（COVID Stress Syndrome）」。

隨著疫情爆發，當心理麻木久了，不安情緒隨之而來，導致家庭暴力事件到處發生。（示意圖／shutterstock）

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★中時新聞網關心您，有家暴事件請打113保護專線。