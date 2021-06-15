高端疫苗近期股價有如洗三溫暖，引發炒股、圖利質疑聲浪，連檢方都介入調查。前立委沈富雄以美國Novavax疫苗為例，指出為何要用3萬人做第3期試驗，他還認為，高端未來不但第3期不好做，不容易拿到EUA，且可能連市場都會有問題。

沈富雄15日在政論節目《少康戰情室》中表示，今天高端開盤漲停板，兩盤以後跌停板，再下一盤拉平，然後小紅收盤，這裡頭有人懂有人不懂，並指陳時中說還有兩條路，但那兩條路都非常不穩，最重要的是，前天美國的Novavax做完第3期而且公布了。

沈富雄指出，Novavax在美國和墨西哥找了3萬人做第3期試驗，而這3萬人結果也揭曉，打疫苗的有14個得病，打安慰劑的有63個，「63比14，加起來77，這就告訴你為何要做3萬人，美墨疫情還很熱，做3萬個也不過77人得病，如果為了省錢，不要做3萬，做3千，最後只有7個人得病，怎麼做統計上的比較？」

沈富雄分析，Novavax出來後，從第三季開始的產能非常高，而且他們有自知之明，認為自己的主要市場不在美國，因為美國很多人都打一劑了，就說將來市場在中低收入國家，而且便宜，「我認為，高端未來不但第3期難做，不但EUA不容易拿到，將來市場都有問題」。

沈富雄直言，價錢比人家貴，我們栽培國產疫苗公司，是沒完沒了的嗎？要對外打市場，能跟美國的Novavax比嗎，「不是我在影響市場，這個前途是…」。沈富雄又說，Novavax有這麼好的消息，第3期過了，如果是在台灣股票會漲停，但實際上Novavax的股票收盤時卻下跌。