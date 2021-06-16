「美聯社」（AP）14日報導，根據其自行進行的調查，美軍遺失的軍用槍械遠高於官方紀錄，且即使這些槍枝流入幫派、被用於針對一般民眾的犯罪事件，美國國防部自身也無法察覺。

由於美國國防部近幾年停止對國會的年度武器遺失報告，美聯社自行透過查閱軍事刑事案件檔案、小口徑武器登記資料庫、美軍內部文件等方式，建立起美軍武器遺失資料庫。而根據統計，自2010至2019年，美軍總計遺失了1179把步槍、694把手槍、74挺機槍、36具榴彈發射器、34管火箭發射器、25門迫擊砲、11把霰彈槍，以及7把其他種類的武器，且此數字已去除因已知事故和戰鬥而損失的武器。

這個數字遠高於美軍自身的統計。根據日內瓦高級國際關係及發展學院（IHEID）的「小型武器調查」（Small Arms Survey）研究項目，美國陸軍、海軍、空軍、陸戰隊共擁有約450萬把槍枝，其中陸軍便有310萬把。然而根據美國陸軍提供的資訊，其自2010至2019年僅230把步槍和手槍遺失或被盜，遠遠低於美聯社統計。

另外，由於軍方在執法權上的限制，若美軍發現槍枝遺失，其僅會通知執法部門，並不直接參與後續追查；因此即使這些槍枝梢後在重大犯罪中遭使用，美軍內部也不會留下紀錄。例如聯邦調查局（FBI）統計到至少22把軍用槍枝與2010年代的重大犯罪有關，但退役海軍少將、現任五角大廈發言人柯比（John Kirby）表示，他不知道任何被盜的軍用槍枝與平民犯罪有關。